O Papa Francisco participa no luto pela “perda de um protagonista da vida política italiana e que desempenhou responsabilidades públicas com firme energia”, lê-se no telegrama enviado a Maria Elvira Berlusconi, filha do Senador italiano.

Assinado, em nome do Papa, pelo Cardeal Pietro Parolin, o Secretário de Estado associa-se às condolências invocando do Senhor “a paz eterna” para Sílvio Berlusconi e “a consolação do coração para os que choram a sua partida”.