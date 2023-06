Morreu Silvio Berlusconi, antigo primeiro-ministro de Itália, segundo a informação avançada pelo Correire della Sera. O ex-presidente do AC Milan tinha 86 anos.

O político italiano já estava internado no hospital de San Raffaele, em Milão, há três dias, para tratamentos a uma leucemia mielomonocítica crónica. Entre abril e maio deste ano, Berlusconi também fora hospitalizado, dessa vez durante 45 dias, devido a uma infeção pulmonar.

Silvio Berlusconi teve uma carreira como empresário e político algo "rocambolesca", entre a polémica e o sucesso. Foi líder do Governo italiano por quatro vezes, entre 1994 e 2011, num total de nove anos de mandato - sendo o primeiro-ministro com mais anos no cargo desde a II Guerra Mundial.

Durante 31 anos, foi também presidente do AC Milan, que, sob a sua liderança, viveu alguns dos momentos mais importantes da sua história. O clube rossonero conquistou oito campeonatos de Itália e cinco taças da Liga dos Campeões sob o longo mandato de Silvio Berlusconi, que abandonou o cargo em 2017.

No entanto, a vida de Berlusconi também contou com os seus capítulos controversos, incluindo condenações por fugas ao fisco, acusações de prostituição de menores e até rumores de ligação à máfia italiana.

Grande parte da fortuna daquele que era considerado, até ao momento, a terceira pessoa mais rica de Itália - avaliada em 6,9 mil milhões de dólares pela revista Forbes - provinha do investimento na área dos média e da publicidade, assim como no setor bancário.

Berlusconi foi fundador e dono do grupo Fininvest, o acionista maioritário da MediaForEurope, por sua vez dona do maior grupo de média privado de Itália: a Mediaset.

Nos últimos anos, o empresário também foi presidente do Monza, clube que atualmente milita na primeira divisão de futebol italiana.

[Notícia atualizada às 10h22 de 12 de junho de 2023]