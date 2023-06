Guterres lança código de conduta para inteligência artificial e contra desinformação

António Guterres, secretário-geral da ONU, iniciou a elaboração de um código de conduta para as plataformas digitais com o propósito de regular o uso da inteligência artificial e travar a desinformação e o discurso de ódio online.

Defendendo que o mundo deve enfrentar o "grave dano global" causado pela proliferação de ódio e desinformação no espaço digital, o secretário-geral da ONU apresentou um conjunto de princípios de implementação voluntária para "governos, plataformas digitais e outras partes interessadas", que posteriormente levarão à criação de um código de conduta.

Para esse código de conduta, António Guterres pediu um compromisso de Governos e empresas de tecnologia para que se abstenham de apoiar ou amplificar a desinformação e o discurso de ódio e que assegurem um cenário de imprensa livre, viável, independente e plural, com fortes proteções para os jornalistas.

Em relação à Inteligência artificial, exigiu medidas urgentes e imediatas para garantir que todas as aplicações que usem essa tecnologia sejam seguras, responsáveis e éticas, e que cumpram com as obrigações de direitos humanos.

O ex-primeiro-ministro português reconheceu que criar regulamentações não é um processo fácil, uma vez que a tecnologia evolui a todo o momento, mas frisou que as empresas não podem colocar os lucros acima de tudo.

Para Guterres, a inteligência artificial tem um “potencial enorme”, em campos como o da educação, ambiente ou saúde, mas há o risco que seja “criado um monstro que ninguém seja capaz de controlar”.