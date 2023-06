Desmoronamento de autoestrada no leste dos EUA devido a incêndio

Um troço de uma das autoestradas mais movimentadas no leste dos Estados Unidos ruiu, no domingo de manhã, em Filadélfia, na sequência de um incêndio num camião-cisterna.

O governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, disse, em conferência de imprensa, que ninguém em viagem pela Interstate 95 (I-95) tinha ficado ferido, mas as autoridades estavam ainda a ver trabalhar para "identificar qualquer pessoa que possa ter sido apanhada no incêndio" do camião-cisterna, que circulava numa estrada secundária sob a I-95.