Detida antiga primeira-ministra escocesa Nicola Sturgeon

A ex-primeira-ministra escocesa, Nicola Sturgeon, foi detida no decurso das investigações às finanças e doações do Partido Nacional Escocês, avança a Sky News.

A polícia confirmou que uma mulher de 52 anos foi detida como suspeita e está a ser interrogada por detetives.

"Uma mulher de 52 anos foi presa hoje, domingo, 11 de junho de 2023, como suspeita da investigação sobre o financiamento e as finanças do Partido Nacional Escocês", pode ler-se no comunicado da polícia.

No dia 5 de abril, as forças policiais revistaram a casa de Sturgeon e a sede do partido em Edimburgo.

O seu marido e ex-chefe executivo do partido, Peter Murrell, já tinha sido detido em abril, mas foi libertado passados 12 horas sem acusação formalizada.

A detenção ocorreu no decorrer de uma investigação “sobre o financiamento e finanças do Partido Nacional Escocês”, depois de uma denúncia em relação á angariação de mais de 600 mil libras (o equivalente a cerca de 680 mil euros) recebidas pelo partido para a realização de um segundo referendo sobre a independência escocesa.

Quase duas semanas depois, o tesoureiro do Partido Nacional Escocês, Colin Beattie, também foi preso e solto sem acusações.



O Sr. Murrell e o Sr. Beattie foram tratados como suspeitos e foram levados sob custódia pelo período legalmente definido de até 12 horas de interrogatório antes de serem liberados enquanto se aguardam novas investigações.

De acordo com a Lei de Justiça Criminal (Escócia) de 2016, a polícia pode liberar um suspeito para uma investigação mais aprofundada, mas ele pode ser preso novamente em uma data posterior.

Nicola Sturgeon anunciou a renúncia ao cargo de primeira-ministra da Escócia em fevereiro, tendo saído em abril.