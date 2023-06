Crianças sobreviveram 40 dias na Amazónia a mandioca e sementes

As crianças do grupo indígena Huitoto, de 13, nove, quatros anos e um bebé de 11 meses, foram transportadas para um hospital em Bogotá, na Colômbia. Estão desidratadas, mas encontram-se a recuperar.

A farinha de mandioca acabou e as crianças “começaram a comer sementes”, revelou o familiar.

O general Pedro Sanchez, responsável pela operação de resgate, disse que durante as semanas de buscas os operacionais passaram muito perto do local onde as crianças foram encontradas, mas não as conseguiram localizar.

“Os menores já estavam muito fracos”, disse Pedro Sanchez. “E certamente a força deles era suficiente apenas para respirar ou alcançar uma pequena fruta para se alimentarem ou beber uma gota de água na selva”, disse o general.

Pedro Sanchez foi convidado pelos pais das crianças para ser padrinho da filha mais nova.



As quatro crianças deverão permanecer internadas no hospital, em Bogotá, pelo menos durante as próximas duas semanas.

Uma tia das crianças, Damaris Mucutuy, disse a uma rádio local que “as crianças estão bem”, apesar de desidratadas e com picadas de insetos.

Os jovens sobreviventes estão a receber apoio psicológico.

O avião em que seguiam despenhou-se a 1 de maio, na Amazónia colombiana. No acidente morreram a mãe das crianças e dois pilotos.