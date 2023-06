Ataque a tiro em Estocolmo faz dois mortos e dois feridos

Dois adolescentes de 15 anos morreram e outras duas pessoas ficaram feridas num ataque a tiro ocorrido no sábado na capital da Suécia, Estocolmo, informou a polícia, que deteve dois suspeitos.

A polícia sueca abriu uma investigação preliminar por homicídio e tentativa de homicídio, embora as causas do incidente ainda sejam desconhecidas.

Um dos jovens morreu no local do tiroteio, no centro comercial Farsta, e o outro após ser transportado para o hospital.

A polícia acrescentou que outras duas pessoas, de 40 e 65 anos, foram encontradas com ferimentos provocados por balas nas imediações do centro comercial, uma delas numa igreja e outra na zona de Larsbodavägen.

A investigação da polícia continuava ao final da tarde na capital sueca. A saída do metropolitano mais próxima do local do tiroteio foi encerrada para impedir uma eventual fuga.

Os agentes detiveram dois homens para interrogatório. O carro em que viajavam foi apreendido e irá ser alvo de análise forense.