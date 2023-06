Ataque a barco faz três mortos e vários feridos

Três pessoas morreram e dez ficaram feridas num ataque a um barco que transportava pessoas retiradas das zonas inundadas no sul da Ucrânia, anunciou o governador local.

"Treze pessoas foram atingidas quando um barco que retirava pessoas da margem esquerda do rio Dnieper foi bombardeado", disse.

Três civis foram mortos e 10 ficaram feridos, incluindo dois agentes da autoridade, declarou Oleksandre Prokoudine, governador da região de Kherson, através da rede social Telegram.

Na terça-feira, a destruição da barragem de Kakhovka no sul do Dnieper causou a largada de trombas de água sobre as cidades e vilas vizinhas.

Os dois campos rejeitam a responsabilidade desta catástrofe, que afetou as duas margens do Dnieper, cada uma controlada por um dos beligerantes.

Segundo o ministro do Interior ucraniano, Igor Klymenko, 77 localidades ficaram inundadas, entre as quais 14 nos territórios sob ocupação russa.

Numa mensagem no Telegram, o mesmo responsável apresentou um balanço total de seis mortos e 35 desaparecidos, entre os quais sete crianças, nas duas regiões.

Nas zonas sob controlo ucraniano, 3.700 pessoas foram retiradas.