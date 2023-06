Trump acusado de ter segredos nucleares escondidos na casa de banho

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi acusado de 37 crimes por manipulação de documentos classificados, que levou para a sua mansão na Florida após deixar a Casa Branca, de acordo com a acusação divulgada esta sexta-feira.

De acordo com a acusação histórica, Trump colocou em risco a "segurança nacional" dos Estados Unidos ao manter na sua posse segredos nucleares norte-americanos após a sua saída da Casa Branca.

O ex-presidente teria colocado caixas com material classificado na casa de banho, no salão de baile e no seu quarto.



O documento divulgado pelo Departamento de Justiça, que é a confirmação oficial da acusação que o próprio ex-presidente (2017-2021) avançou na quinta-feira, também implica Walt Nauta, antigo assistente de Trump que foi visto a retirar caixas com documentos classificados da mansão Trump, em Palm Beach.

Trump é acusado de perjúrio e de ter combinado com Walt Nauta a ocultação de documentos solicitados pela polícia federal norte-americana, o FBI.

O ex-presidente foi acusado num tribunal de Miami de 37 crimes federais, incluindo retenção ilegal de segredos do governo, obstrução da justiça e conspiração.

A sua audiência em tribunal está marcada para a próxima terça-feira.