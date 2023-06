Fumo dos incêndios no Canadá já chegou à Noruega

O fumo dos incêndios que afeta várias zonas do Canadá e EUA chegou esta semana à Noruega e "é provável que a nuvem de fumo alcance outros países", indicou esta sexta-feira o Instituto norueguês de investigação climática e do meio-ambiente (NILU).

Várias pessoas alertaram para o cheiro a fumo e paisagem nublosas na costa oeste da Noruega esta sexta-feira, informaram fontes do NILU à agência noticiosa Europa Press. O organismo considerou que ainda é difícil confirmar o fenómeno, mas asseguraram que aumentaram as concentrações de fumo no sul da Noruega.

No entanto, os níveis de fumo são baixos e a sua densidade débil, pelo que está excluída a possibilidade de um efeito adverso para a saúde da população, indicou o Instituto.

"Quando o fumo chega à Europa o número de partículas é muito menor", assinalou Nikolaos Evangeliou, investigador do NILU. "Isso significa que possivelmente podemos ver o fumo como uma neblina ténue, e talvez sentir o seu cheiro, mas a quantidade de partículas é tão baixa que não deverá causar qualuer perigo para a saúde", acrescentou Evangeliou.

O Canadá combatia na terça-feira mais de 400 incêndios ativos, com a maior fatia na província do Quebec, e com quase metade fora de controlo. Só na província do Quebeque há 150 incêndios florestais.

O país registou este ano 2.293 incêndios florestais e cerca de 3,8 milhões de hectares ardidos, acima da média das últimas décadas.