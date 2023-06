França. Duas crianças ainda correm risco de vida após ataque em Annecy

O ataque provocou uma avalancha de reações no mundo político, com parlamentares de direita e de extrema-direita a destacarem a origem e o estatuto do agressor, um refugiado sírio de 31 anos.

Duas das quatro crianças feridas no ataque com faca em Annecy ainda correm risco de vida, declarou o porta-voz do Governo francês, esta sexta-feira, antes de o Presidente Emmanuel Macron se deslocar ao local do incidente, no leste de França.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, é esperado na cidade de Annecy esta sexta-feira.

As motivações do agressor ainda não foram esclarecidas e o ataque não tem um "motivo terrorista aparente", de acordo com a procuradoria francesa.

"Não é uma deslocação para gerar polémica", sublinhou o porta-voz do Governo, assinalando que Macron vai a Annecy para visitar as vítimas e as suas famílias, bem como os agentes e os serviços de emergência que intervieram no local do ataque.

O agressor, Abdelmasih H., está sob custódia das autoridades policiais e será submetido a um exame psiquiátrico esta sexta-feira.

Em alguns dos vídeos que circulam na internet, ouve-se o agressor a gritar "em nome de Jesus Cristo" enquanto realizava o ataque. O atacante usava um crucifixo e entre os seus pertences estava um livro de orações. Declarou-se cristão quando pediu asilo.

Há dez anos obteve o estatuto de refugiado na Suécia, onde se casou e tem um filho com uma mulher de quem se separou no ano passado. Desde o final de 2022 está em França, onde pediu asilo, mas não tem morada fixa.

A resposta ao pedido de asilo, que foi negativa, chegou-lhe no passado domingo, ou seja, dias antes do ataque no parque em Annecy, como sublinharam as autoridades francesas.