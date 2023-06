El Niño está de volta. Como pode afetar o clima no planeta?

Após três anos do padrão climático La Niña, que frequentemente faz baixar ligeiramente as temperaturas globais, o El Niño, mais quente, está de volta, de acordo com um aviso emitido na quinta-feira pelo Centro de Previsão Climática da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA.

O que é o El Niño? "Trata-se do aquecimento anómalo das águas superficiais do setor centro-leste do Oceano Pacífico, predominantemente na sua faixa equatorial. O El-Niño é um fenómeno oceano-atmosférico que afeta o clima regional e global, e que afeta a circulação geral da atmosfera", refere o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O fenómeno climático "é responsável por anos considerados secos ou muito secos. O El-Niño é caracterizado por variações na atmosfera sobre a região de águas aquecidas. Ocorre em intervalos médios de quatro anos e persiste de seis a 15 meses", adianta o IPMA.

O fenómeno meteorológico fará provavelmente de 2024 o ano mais quente já registado. Alguns cientistas preveem que ganhe uma força moderada até ao final deste ano, existindo ainda a possibilidade de este evento se traduzir num aumento da temperatura média na ordem dos dois graus Celsius.