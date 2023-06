França. Quatro crianças e um adulto esfaqueados num parque infantil

O ataque aconteceu num parque, onde a escola da zona desenvolvia atividades. O atacante, identificado com o nome Abdalmasih H.,já foi detido.

Segundo vários meios de comunicação franceses, que citam as autoridades, duas das quatro crianças e o adulto estão em estado grave.

O "Le Fígaro" chegou a falar em nove feridos, mas a informação foi, no entretanto, retificada.

Cinco feridos - quatro deles crianças - é o balanço de um incidente envolvendo ataque com faca ocorrido num parque infantil de Annecy, nos Alpes franceses.

A Assembleia Nacional - o Parlamento francês - já confirmou o incidente e fez um minuto de silêncio em homenagem às vítimas. Vários elementos do Governo de Paris já estão a caminho de Annecy.

Um dos elementos já a caminho dos Alpes é o ministro do Interior, Gérald Darmanin, que garantiu, via Twitter, que a tragédia não foi maior graças à "intervenção muito rápida da polícia".

Macron: "Covardia absoluta"

Também no Twitter, o Presidente francês, Emmanuel Macron, já reagiu, falando de um "ataque de absoluta covardia".

"Crianças e adultos estão entre a vida e a morte. A Nação está em choque. Os nossos pensamentos estão com as vítimas, as suas famílias e os elementos dos serviços de emergência mobilizados", diz.