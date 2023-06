Português suspeito de matar ator em fuga no Brasil

As autoridades brasileiras emitiram um mandado de captura internacional para Bruno de Souza Rodrigues, português e produtor de televisão suspeito de matar o ator Jeff Machado.

De acordo com a Globo, o caso de homicídio remontará a 23 de janeiro deste ano, tendo Bruno Rodrigues participado o desaparecimento no dia 27 do mesmo mês.

O corpo de Jeff Machado foi encontrado a 27 de maio num baú de madeira, a dois metros de profundidade e coberto em cimento, numa casa na zona ocidental do Rio de Janeiro.

Além do português de 37 anos, antigo produtor da Globo, as suspeitas também recaem sobre Jeander Vinicius da Silva Braga, homem de 29 anos, com quem Jeff Machado teria uma relação próxima.

Ambos os suspeitos estão indiciados pelos crimes de homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. Jeander Braga e Bruno Rodrigues já foram ouvidos pela polícia da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), à qual, inicialmente, admitiram apenas ter participado na ocultação do corpo, negando qualquer envolvimento no assassinato de Jeff Machado.

Bruno Rodrigues terá enforcado a vítima com um fio de telefone

Ambos os suspeitos falavam numa terceira pessoa: Marcelo, o suposto autor do crime, teria matado o ator brasileiro na sua casa, em Guaratiba. Contudo, essa versão já foi descartada pelas autoridades, que, segundo a Globo, consideram ser uma "personagem inventada e estratégia dos suspeitos".

Os depoimentos contraditórios do português e de Jeander Braga também não convencem a polícia. Bruno Rodrigues diz que, por exemplo, no dia do suposto homicídio, teria gravado um vídeo de tero sexual entre Jeff, Jeander e Marcelo. No entanto, Jeander nega ter participado.

Já no momento da ocultação do cadáver, o produtor de televisão afirma ter abandonado a casa enquanto Jeander Braga ainda se encontrava a enterrar o baú. No entanto, o brasileiro contraria Bruno Rodrigues, afirmando que o português apenas abandonou o local depois de terem cimentado a área cavada.

A 2 de junho, Jeander Braga foi detido pelas autoridades e encontra-se em prisão preventiva no Rio de Janeiro. Ouvido uma segunda vez, o suspeito já apresentou uma nova versão dos factos, na qual acusa o português de 37 anos de homicídio de Jeff Machado.

De acordo com a confissão de Jeander Braga, Bruno Rodrigues terá enforcado o ator brasileiro, com recurso a um fio de telefone, já depois de o ter drogado.

O Ministério Público do Rio (MPRJ) também pediu a prisão preventiva do produtor português, mas, até ao momento, encontra-se em local incerto. As autoridades brasileiras já emitiram um mandado de captura internacional.