Incêndios no Canadá cobrem Nova Iorque de fumo

O Canadá tem sido fortemente fustigado pelos incêndios. Este facto tem se feito sentir na qualidade do ar do país mas também no vizinho Estados Unidos da América. Toronto e Nova Iorque registaram durante a noite um dos piores níveis de qualidade do ar do mundo.

As autoridades canadianas afirmam que o país está a preparar-se para a pior época de incêndios florestais de que há registo, com as alterações climáticas a aumentarem o risco de tempo quente e seco. O Canadá tem neste momento 400 incêndios ativos, 200 estão foram de controlo.

Milhares de pessoas foram evacuadas em todo o Canadá e os incêndios já queimaram mais de 3,3 milhões de hectares de terra, uma área 12 vezes superior à média de 10 anos para esta altura do ano. Os órgãos de saúde já aconselharam as pessoas a não fazerem exercício físico no exterior de forma a minimizar o mais possível a exposição ao fumo.

As autoridades afirmaram que foram destacados bombeiros militares e que mais estão a caminho para combater os incêndios no terreno e com bombardeiros de água a sobrevoar.

Em declarações aos órgãos de comunicação social Justin Trudeau, Primeiro-Ministro canadiano, afirmou que "os bombeiros estão a dar um passo em frente" e que "os socorristas estão a intervir em situações difíceis para salvar os seus concidadãos".

"Quando temos a oportunidade de ver o impacto direto, é ainda mais importante dizermos obrigado".

O Canadá está também a receber ajuda do estrangeiro para combater os incêndios, incluindo centenas de bombeiros de outros países.