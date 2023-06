Erdogan propõe investigação internacional sobre ataque a barragem ucraniana

O Presidente turco, Tayyip Erdogan, propõe uma investigação internacional ao ataque contra a barragem ucraniana de Kakhovka.

Numa conversa telefónica com o chefe de Estado ucraniano, Volodymyr Zelensky, "o Presidente Erdogan declarou que poderia ser criada uma comissão com a participação de especialistas das partes beligerantes, das Nações Unidas e da comunidade internacional, Turquia incluída", anunciou a Presidência turca em comunicado.

Esta comissão teria por missão realizar uma "investigação aprofundada sobre a destruição da barragem de Kakhovka", acrescentou ainda a Presidência daquele país.

Também Zelensky indicou ter hoje conversado com Erdogan sobre "as consequências humanitárias e ambientais" das inundações causadas no sul do território ucraniano pela destruição da barragem.

"Falámos das consequências humanitárias e ambientais do ato terrorista russo contra a central hidroelétrica de Kakhovka, incluindo dos riscos para a central nuclear de Zaporijia", escreveu Zelensky na rede social Twitter, acrescentando "ter apresentado" ao homólogo turco "uma lista das necessidades urgentes para lidar com a catástrofe".