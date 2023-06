Zelensky já se encontrou com enviado do Papa para a paz

Numa publicação na rede social Telegram, citada pelo jornal britânico The Guardian, o Presidente ucraniano diz ter "discutido a situação na Ucrânia e a cooperação humanitária, enquadrada na fórmula para a paz da Ucrânia".

Volodymyr Zelensky já se reuniu com o Cardeal Matteo Zuppi, enviado para a paz do Papa Francisco a Kiev.

Zelensky apelou à Santa Sé para que "contribua para a implementação do plano de paz ucraniano", encorajando outros países e parceiros a "encontrar vias para a paz". "No entanto, desde que a guerra começou no nosso território, o algoritmo para alcançar a paz apenas poderá ser ucraniano".

De acordo com o mesmo jornal, a proposta de paz da Ucrânia inclui 10 cláusulas, incluindo a retirada dos soldados de Moscovo, reparações de guerra e ainda o julgamento dos líderes de guerra russos.