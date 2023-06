Multa de 120 mil euros por excesso de velocidade para automobilista reincidente

Um condutor, foi multado em cerca de 120 mil euros por andar em excesso de velocidade numa estrada da Finlândia. O valor avultado pode causar estranheza em alguns leitores, mas explica-se pela lei do país que calcula as multas com base nos rendimentos dos infratores.

O empresário, Anders Wiklöf, foi autuado por viajar a uma velocidade de 82 quilómetros por hora numa zona que tem como limite os 50 quilómetros por hora.

Por esse motivo foi mandado parar pelas autoridades que, além de o multarem, também suspenderam a carta de condução por um período de dez dias.

À imprensa local finlandesa Anders Wiklöf mostrou-se arrependido por andar em excesso de velocidade.

A verdade é que não foi a primeira vez que o automobilista foi multado por excesso de velocidade. Em 2013 e em 2018, o finlandês teve de pagar 95 e 63 mil euros respetivamente.

Natural de Aaland, Anders Wiklöf é um dirigente empresarial de relevo que vê o seu nome mais uma vez associado a um episódio do género por andar depressa de mais na estrada.