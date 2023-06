Primeira-Dama dos EUA em Lisboa. "Arte é sobre ligação"

A primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, destacou, esta segunda-feira, em Lisboa a importância da arte como ligação entre pessoas e comunidades, na abertura de uma celebração de três dias do 60.º aniversário do programa "Art in Embassies".

"A arte é sobre ligação (...) é a prova e a expressão da nossa humanidade. E, mesmo quando é fácil ficarmos presos em divergências, sim, a arte pode unir-nos", sustentou Jill Biden no início destes três dias destinados a assinalar a data em Portugal.

Neles, a embaixada norte-americana promoverá a arte e os artistas associados à coleção "Art in Embassies" (AIE) numa exposição patente na residência oficial da embaixadora, Randi Charno Levine, intitulada "Celebrar a Diversidade: Democracia e Representação em Arte Contemporânea", e na "Coleção Democracia", que estará aberta ao público na Universidade Católica entre 06 de junho e 11 de julho.

"Ligação é também do que trata a diplomacia", prosseguiu a mulher do Presidente democrata norte-americano, Joe Biden, na sessão realizada no auditório da Universidade Católica.

Assistiram à sessão cerca de 400 convidados, entre os quais estudantes, diplomatas, curadores, artistas, académicos e educadores, além do presidente da câmara de Lisboa, Carlos Moedas, e da ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, e também Ashley, filha do casal Biden, e a irmã de Jill Biden, Bonny.