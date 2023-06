Irão atribuiu protestos a conspiração estrangeira

O líder supremo do Irão defendeu este domingo uma abordagem dura em relação ao Ocidente, dizendo que um compromisso só atrairia mais hostilidade ao país, e atribuiu os recentes protestos contra o regime a "bandidos e vilões".

As declarações do ayatollah Ali Khamenei, citadas pela agência Associated Press, surgem numa altura de impasse com os países ocidentais sobre o programa nuclear do Irão, que fez grandes avanços nos últimos cinco anos, desde que o então presidente Donald Trump retirou os Estados Unidos do acordo internacional que impunha restrições.