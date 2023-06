Costa afirma que Portugal quer contribuir para a diversificação da economia angolana

O primeiro-ministro português afirma que a visita que realiza a Angola, a partir de segunda-feira, servirá para Portugal contribuir para a diversificação da economia angolana e será marcada pela assinatura do novo programa estratégico de cooperação.

António Costa define estes dois objetivos para a sua segunda visita oficial de dois dias a Angola -- a primeira foi em setembro de 2018 - num curto vídeo que gravou e que hoje foi publicado no portal do Governo.

O líder do executivo chega a Luanda pelas 07:00 de segunda-feira (a mesma hora em Lisboa) acompanhado pelos ministros das Finanças, Fernando Medina, dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, da Economia, António Costa Silva, da Agricultura, Maria do Céu Antunes, e pelo secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Francisco André.

De acordo com o primeiro-ministro, esta sua segunda visita oficial a Angola "será marcada desde logo pela assinatura do novo programa estratégico de cooperação 2023/2027".

Um acordo que, segundo António Costa, representa "uma marca concreta do reforço da cooperação entre dois países amigos num momento muito alto das relações" luso-angolanas. .

O novo programa estratégico de cooperação entre Portugal e Angola, para vigorar até 2027, será assinado ao fim da manhã de segunda-feira, no Palácio Presidencial, em Luanda, numa cerimónia presidida pelo primeiro-ministro português e pelo chefe de Estado angolano, João Lourenço.

A visita, na perspetiva de António Costa, será também "um momento em que várias empresas participarão, dando sequência ao fórum económico que realizado há um mês no Porto, tendo em vista contribuir para a diversificação da atividade económica em Angola".

Neste ponto, o primeiro-ministro português salienta que a diversificação da economia angolana "é uma ambição do Governo de Angola, é uma ambição do Presidente João Lourenço".

"Nós queremos corresponder a essa ambição, abrindo também novas oportunidades de investimento e de crescimento às empresas portuguesas", acrescenta.

Ao fim da tarde de terça-feira, o primeiro-ministro parte de Luanda para a África do Sul, juntando-se na quarta-feira ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, nas comemorações do Dia de Portugal com as comunidades portuguesas de Joanesburgo e de Pretória.