Biden diz que EUA asseguram estatuto de “parceiro económico fiável”

Num discurso transmitido a partir da Casa Branca, na noite desta sexta-feira, o Presidente dos Estados Unidos da América (EUA) disse que o país “evitou uma crise” e uma “catástrofe” económica, através do entendimento estabelecido entre democratas e republicanos para o aumento do limite da dívida.

Joe Biden disse acreditar que o acordo bipartidário foi conseguido de maneira “responsável” e pelo "bem" do país, ajudando a evitar o colapso da reputação norte-americana, como a maior economia mundial.

“Uma situação de default (incumprimento do pagamento da dívida) teria destruído a classificação do crédito do nosso país, o que tornaria tudo, desde hipotecas a empréstimos e financiamentos para o Governo, muito mais caros. Levaria anos até sair desse buraco. E a posição da América como o parceiro financeiro mais confiável do mundo teria sido destruída. Portanto, era fundamental chegar a este acordo”, declarou.

Biden sublinhou que, desta forma, estão assegurados os empregos de oito milhões de norte-americanos, acrescentando que será possível reduzir preços nos medicamentos, melhorar infraestruturas, entre outras medidas.

O Presidente norte-americano confirmou que pretende assinar, neste sábado, o projeto de lei que autoriza o aumento do limite da dívida.

O acordo permitiu encerrar o impasse político que se estendia ao longo de semanas e evitar que o Tesouro norte-americano ficasse sem dinheiro para assegurar os seus compromissos, o que poderia acontecer já a partir de dia 05 de junho.