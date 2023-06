António Costa envia mensagem de condolência ao primeiro-ministro da Índia

O primeiro-ministro, António Costa, enviou este sábado uma mensagem de condolências ao seu homólogo da Índia, Narendra Modi, pelas vítimas do acidente de comboio em Odisha, que fez pelo menos 280 mortos e cerca de 900 feridos.

"Envio as minhas sentidas condolências às famílias das vítimas que faleceram no acidente de comboio em Odisha e ao primeiro-ministro, Narendra Modi. Os nossos pensamentos estão convosco neste momento de luto", escreveu António Costa na sua conta na rede social Twitter.

O responsável dos bombeiros do estado de Odisha, Sudhanshu Sarangi, disse à agência de notícias Associated Press (AP) que pelo menos 280 corpos foram recuperados entre a noite de sexta-feira e a manhã de hoje na sequência de um acidente ferroviário no leste da Índia, que envolveu ndois comboios de passageiros.

Um responsável do estado de Odisha, P.K. Jena, já tinha avançado que, pelo menos, 900 pessoas ficaram feridas na sequência do acidente.

As equipas de resgate continuam a tentar aceder aos vagões destruídos à procura de passageiros que tenham ficado presos. De acordo com Sarangi, as hipóteses de encontrarem sobreviventes são reduzidas.

O acidente, de acordo com o relato das agências internacionais de notícias, ocorreu às 19h20 locais (13h50 em Lisboa) de sexta-feira, perto de uma estação na localidade de Bahanaga, a 1.600 quilómetros a nordeste da capital Nova Deli.

Dez a 12 vagões de um comboio descarrilaram e os destroços de alguns dos vagões caíram num trilho próximo, explicou o porta-voz da Indian Railways, Amitabh Sharma. Esses destroços, acrescentou o responsável, foram, por sua vez, atingidos por um outro comboio de passageiros, que viajava na direção oposta.

De acordo com as autoridades, 1.200 socorristas trabalharam durante toda a noite, apoiados por 115 ambulâncias, 50 autocarros e 45 unidades móveis médicas.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, numa mensagem que publicou nas redes sociais, manifestou-se "angustiado" com a tragédia.