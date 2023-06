Presidente de Angola está "disponível" para marcar presença nos 50 anos do 25 de abril

O presidente de Angola, João Lourenço, mostrou-se esta quinta-feira disponível para visitar Portugal em 2024, no 50.º aniversário do 25 de Abril, e a festejar em conjunto os 50 anos da independência do seu país, no ano seguinte.

"Com certeza que estou disponível, tudo depende da vontade das autoridades portuguesas. Se eu for convidado, irei com muito gosto", disse o Presidente angolano, numa entrevista conjunta à Lusa e ao Expresso, nas vésperas de receber, em Luanda, o primeiro-ministro português, António Costa.