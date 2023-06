Trump promete endurecer penas contra traficantes de fentanil

O antigo Presidente dos Estados Unidos Donald Trump anunciou esta quinta-feira que, se voltar a ser eleito, mobilizará os militares para reforçar a luta contra o tráfico e consumo de fentanil e "infligir o máximo de danos" aos cartéis.

Segundo um vídeo publicado pela estação televisiva Fox News, e citado pela agência espanhola de notícias, a EFE, o antigo chefe de Estado assegura que, se conseguir um novo mandato nas presidenciais de 2024, tentará impor a pena de morte aos traficantes de droga e aos traficantes de pessoas que já tenham sido condenados.

"Durante três décadas antes da minha eleição, as mortes por 'overdose' de drogas aumentaram todos os anos; durante a minha liderança, enfrentámos a crise das drogas e do fentanil e conseguimos a primeira redução de mortes por 'overdose' em mais de 30 anos", disse Trump no vídeo agora divulgado.

O fentanil é um opiáceo muito eficaz na luta contra a dor, principalmente em doentes adultos com cancro, mas é também altamente aditivo e usado frequentemente como droga recreativa.

Para além do endurecimento das penas, Trump defendeu também que vai exigir a colaboração dos países vizinhos para "desmantelar" as redes de tráfico, cuja atividade contribui para a morte de "100 mil norte-americanos por ano", segundo o ex-Presidente.

Criticando a falta de aplicação do acordo com a China, ao abrigo do qual os chineses deixariam de enviar para os Estados Unidos produtos químicos similares ao fentanil, Trump acrescentou ainda: "Quando regressar à Casa Branca, tomarei medidas desde o primeiro dia para por fim a esta horrível praga e salvar vidas norte-americanas [porque] Joe Biden nunca resolverá a crise da sobreutilização de drogas porque está ativamente a destruir a nossa fronteira".

O atual Presidente, acusou, "está a matar a nossa gente, está a envenenar os nossos queridos filhos, e o meu governo apoiará as medidas que facilitem que aqueles que estão viciados possam ter tratamento sem perder o seu trabalho".