Guerra na Ucrânia. Kiev abalada por novos ataques russos

As sirenes de alerta para ataque aéreo voltaram a soar, em Kiev, a capital ucraniana, naquele que será o terceiro ataque das forças russas contra a capital ucraniana, no espaço de 24 horas, de acordo com a administração militar da cidade.

Através da sua conta de Telegram, o autarca de Kiev, Vitali Klitschko, informa que pelo menos uma pessoa ficou ferida, em consequência de um "ataque massivo" de drones russos, na capital ucraniana.

Vitali Klitschko especifica que uma mulher de 27 anos foi hospitalizada com “ferimentos ligeiros” causados pela queda de destroços, numa zona a sul de Kiev.

O autarca refere ainda que um edifício residencial foi também atingido, no distrito de Holosiivskyi, tendo provocado uma vítima mortal. As equipas de socorro foram enviadas para o local e estavam, ao início da madrugada, a retirar os moradores. As autoridades locais adiantam ainda que o ataque fez, pelo menos, dois feridos.

Vitali Klitschko apelou à população para procurar abrigo.

Várias explosões sacudiram a capital ucraniana, às primeiras horas desta terça-feira. A administração militar da cidade de Kiev realizaram ataques com drones e mísseis garantindo ter destruído mais de 20 drones Shahed, de fabrico iraniano.

As sirenes de aviso para ataques aéreos soaram também noutras cidades da Ucrânia.

No seu habitual discurso noturno, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky enalteceu a capacidade de defesa do sistema antimísseis Patriot fornecido pelos Estados Unidos.

“Quando os patriot, nas mãos dos ucranianos garantem uam taxa de 100% de interceção de qualquer míssil russo, o terror será derrotado”, declarou.

Os novos ataques russos ocorrem numa altura em que a Ucrânia prepara uma contraofensiva, com o apoio de países do Ocidente.