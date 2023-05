Coreia do Norte lança um "veículo espacial" e provoca alerta a Sul e no Japão

A Coreia do Norte lançou o que foi descrito como "um veículo espacial", depois de ter anunciado que pretendia colocar em órbita um satélite militar.

O lançamento do objeto levou a alertas na Coreia do Sul e no Japão.

No Japão, os cidadãos da prefeitura de Okinawa receberam aviso que podia haver mísseis a serem lançados da Coreia do Norte.

Entretanto, a Coreia do Sul clarificou que os alertas foram "emitidos incorretamente", segundo a AFP.

A Coreia do Norte pretende ter um satélite militar para recolher informações e anunciou que o ia lançar entre 31 de maio e 11 de junho.

Guterres alerta para violação de resoluções da ONU

O secretário-geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres, alertou que qualquer lançamento usando tecnologia de mísseis balísticos violaria as resoluções do Conselho de Segurança da Organização.

"O secretário-geral exorta a República Popular Democrática da Coreia a retomar os esforços diplomáticos em direção à paz sustentável e à desnuclearização completa e verificável na Península Coreana", disse o porta-voz de Guterres, Stéphane Dujarric, em comunicado.

"Qualquer lançamento usando tecnologia de mísseis balísticos seria contrário às resoluções relevantes do Conselho de Segurança", concluiu.

A Coreia do Norte já testou mísseis balísticos em 2012 e depois em 2016, que qualificou como lançamentos de satélites e que sobrevoaram o departamento insular de Okinawa, no sul do Japão.