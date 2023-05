Itália. GNR resgata 151 migrantes ao largo da costa de Crotone

A GNR resgatou no sábado 151 migrantes, no âmbito da Operação Conjunta “THEMIS 2023”, ao largo da costa de Crotone, em Itália, numa ação que durou mais de 29 horas

Em comunicado, a GNR dá conta que “durante uma ação de patrulhamento” e após o “alerta das autoridades italianas para o deslocamento de uma embarcação de pesca suspeita de transportar migrantes a bordo”, a Lancha de Patrulhamento Costeiro ‘Bojador’ foi acionada para apoiar na ação de deteção”.

A embarcação de pesca que se dirigia para a costa italiana foi, depois, detetada “em coordenação com um meio aéreo e com recurso aos seus sistemas de vigilância” com “mais de uma centena de migrantes a bordo”, pelo que foi declarado operação de busca e salvamento (SAR).

“Encontrando-se apenas no local a Lancha de Patrulhamento Costeiro “Bojador” e dado o número avultado de pessoas a bordo, foi dada indicação para manter a vigilância e aguardar a chegada de uma outra embarcação pertencente à Guardia Costiera, para se dar início à operação de resgate”, lê-se no documento.