Espanha. PP vence eleições municipais e conquista Sevilha e Valência à esquerda

O Partido Popular (PP, direita) foi a força política mais votada globalmente nas eleições municipais deste domingo em Espanha, tendo conseguido uma maioria absoluta em Madrid e conquistado Sevilha e Valência à esquerda. O PP venceu assim em três das quatro maiores cidades espanholas, com a exceção de Barcelona, onde se deu, por outro lado, uma das maiores surpresas destas eleições locais, com a vitória do Juntos Pela Catalunha (JxCat), o partido de direita independentista do ex-presidente do governo regional Carles Puigdemont. "Serei presidente da câmara de Barcelona", disse o candidato do JxCat, Xavier Trias, quando estavam contados 98% dos votos na cidade. Trias, que já foi presidente da câmara de Barcelona entre 2011 e 2015, não venceu, porém, com maioria absoluta, pelo que o governo da cidade dependerá de pactos pós-eleitorais. O segundo partido mais votado em Barcelona foi o BComú (esquerda), da atual presidente da câmara, Ada Colau, e o terceiro o partido socialista, sendo que as sondagens das últimas semanas e as projeções feitas este domingo davam um empate entre estas duas forças. Em Madrid, o PP recandidatou Jose Luis Almeida a presidente da câmara e conseguiu uma maioria absoluta, depois de nos últimos quatro anos se ter desentendido de acordos com outros partidos de direita para governar a cidade. Em Sevilha, a maior cidade que estava nas mãos dos socialistas, o PP foi também o partido mais votado. Com todos os votos contados na capital da Andaluzia, o PP elegeu 14 vereadores (tinha 8), o PSOE conseguiu 12 (perdeu um) e o VOX conquistou três (mais um), sendo que a maioria absoluta se consegue com 16. Em Valência, o partido Compromís, do presidente da câmara Joan Ribó, que liderava a coligação de esquerda à frente da cidade, perdeu as eleições e reconheceu que houve na cidade "uma mudança de maioria absoluta" para a direita, com o PP a eleger 13 vereadores (mais oito do que nas eleições anteriores) e o VOX quatro (mais dois).

Globalmente, com mais de 97% dos votos contados, o PP foi o partido mais votado nas eleições municipais deste domingo em Espanha, com 31,5% dos votos, seguido pelo PSOE, com 28,18%. Os resultados refletem uma mudança em relação às eleições municipais anteriores, de 2019, em que o PSOE teve 29,38% dos votos e o PP conseguiu 22,62%. Esta é também considerada a primeira vitória eleitoral do PP em Espanha desde 2015. Os resultados confirmam também o avanço da extrema-direita, com o VOX a conseguir nas eleições locais deste domingo 7,19% dos votos, depois de ter tido 3,56% em 2019. Além de eleições municipais, houve este domingo regionais em 12 das 17 comunidades autónomas espanholas, mas a contagem de votos é mais lenta. No entanto, as contagens que se conhecem apontam também para o avanço do PP e do VOX e perdas do PSOE. Os líderes nacionais dos partidos não fizeram ainda declarações, mas o espírito de vitória é visível junto à sede do PP, em Madrid, onde se estão a juntar apoiantes do partido e está montado um palco para a celebração.