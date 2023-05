Espanha. PP congratula-se com antecipação de legislativas e "novo ciclo"

O presidente do Partido Popular de Espanha, Alberto Núñez Feijóo, congratulou-se nesta segunda-feira com a antecipação das eleições legislativas no país para 23 de julho e reiterou que começou um novo ciclo à direita na política espanhola.

O Partido Popular (PP, direita) está na oposição desde 2018 e venceu no domingo as eleições regionais e municipais espanholas, com Feijóo a declarar a sua "satisfação por isso se ter traduzido na convocatória de eleições gerais" antecipadas para 23 de julho por parte do primeiro-ministro e líder do partido socialista (PSOE), Pedro Sánchez.

"Espanha deu ontem (domingo) o primeiro passo para abrir um novo ciclo político", afirmou Alberto Núñez Feijóo, que considerou que "os espanhóis disseram basta" ao "sanchismo", os governos liderados por Pedro Sánchez.