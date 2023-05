Erdogan é reeleito Presidente da Turquia

Recep Tayyip Erdogan é oficialmente reeleito Presidente da Turquia, onde há 20 anos se mantém à frente do poder. A vitória é confirmada pelo Conselho Eleitoral, que dá conta que os resultados finais dão 52% dos votos para Erdogan , enquanto o seu adversário, Kemal Kiliçdaroglu, conseguiu 47%. Através da sua conta oficial do Twitter, o Presidente turco reagiu à vitória, incentivando ao começo "do século da Turquia”.

No primeiro discurso, já reeleito Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan falou para uma enorme multidão, que o aguardava junto ao palácio presidencial, na capital Ancara. “Como podemos não amar esta nação?”, questionou junto das mais de 300 mil pessoas que o ouviam. Depois de adotar o lema “o século da Turquia” para a sua reeleição, também partilhado nas redes sociais, Erdogan anunciou perante os cidadãos turcos, que “se Deus quiser, continuaremos a construir e rejuvenescer o 'século da Turquia' juntos”. “Não somos os únicos vencedores. A vencedora é a Turquia, a vencedora é a nossa democracia”, sublinhou o Presidente Turco. Sobre a prioridade para o mandato de cinco anos, destacou a recuperação da Turquia depois dos sismos que assolaram o país no início de fevereiro e que mataram mais de 50 mil pessoas. “Os nossos corações e mãos continuarão na região do terremoto”, disse Erdogan, que promete que irão “trabalhar dia e noite” para reconstruir o país. Já sobre o tema da inflação, central nestas eleições presidenciais, Erdogan afirma que é a questão “mais urgente dos próximos dias”, necessária “para eliminar os problemas decorrentes dos aumentos de preços causados pela inflação e compensar as perdas de bem-estar”. Num país “atingido” pelo grande aumento de preços, depois de a taxa de inflação ter atingido 85,5% em outubro, antes de baixar para quase 50% em março deste ano, o Presidente Turco garante que a inflação “vai cair”. Antes do discurso oficial, já ao fim da tarde deste domingo, em Istambul, Erdogan, ainda antes de ser declarado vencedor das eleições mais disputadas dos últimos anos, afirmou que "se Deus quiser, eu vou ser merecedor da vossa confiança, tal como tenho sido nos últimos 21 anos”.

"Todos os 85 milhões de nossos cidadãos são os vencedores das eleições de 14 e 28 de maio", disse. "A nossa nação confiou-nos a responsabilidade de governar o país pelos próximos cinco anos" e "juntos, realizamos os sonhos e a emoção de todos os sectores da nossa nação, de homens e mulheres, de jovens e velhos, de trabalhadores e reformados", sublinhou. “O resultado destas eleições refletiu mais uma vez que ninguém pode ter a coragem de mudar as liberdades e o que está em jogo neste país”, afirmou o Presidente turco, que garantiu não haver ninguém "que possa ameaçar a Turquia”. Rival Kiliçdaroglu diz que é “a eleição mais injusta dos últimos anos” Kemal Kiliçdaroglu, o adversário de Erdogan nestas eleições presidenciais, lamentou o resultado daquele que diz ser “a eleição mais injusta dos últimos anos”. Num discurso feito na capital Ancara, Kiliçdaroglu, que obteve cerca de 47% dos votos na segunda volta das eleições, revelou a “verdadeira tristeza sobre as dificuldades que aguardam o país”, reconhecendo a derrota.

Marcelo parabeniza a "aliada na NATO" O Presidente da República português, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou ao início da noite, a vitória nas eleições de Recep Tayyip Erdogan "pela sua reeleição para um novo mandato à frente dos destinos da Turquia, nossa aliada na Organização do Tratado da Aliança Atlântica", pode ler-se no site da presidência da república.

Líderes mundiais felicitam a vitória do Presidente turco Ainda antes dos resultados oficiais finais, vários líderes mundiais começaram a parabenizar o Presidente turco pela conquista das eleições. Através do Twitter, o emir do Qatar desejou “sucesso no seu novo mandato e que alcance o que o fraterno povo turco aspira em termos de progresso e prosperidade”.

Já o Presidente da Hungria, Viktor Orbán, felicita Erdogan pela sua "inquestionável vitória". Emmanuel Macron, por outro lado, escreve que "a França e a Turquia têm grandes desafios para enfrentar em conjunto. O regresso à paz na Europa, o futuro da aliança Euro-Atlântica, o mar Mediterrâneo”.

O Presidente russo, Vladimir Putin, foi também um dos líderes que parabenizou Erdogan. “A vitória eleitoral foi um resultado natural de seu trabalho altruísta como chefe da República da Turquia, uma clara evidência do apoio do povo turco aos seus esforços para fortalecer a soberania do estado e conduzir uma política externa independente”, disse Putin através de uma mensagem a Erdogan, revelou o Kremlin. “Agradecemos muito a sua contribuição pessoal para o fortalecimento das relações amigáveis russo-turcas e cooperação mutuamente benéfica em várias áreas”, disse.

Também Zelensky dá os parabéns a Erdoğan. Através da sua conta de Twitter, o Presidente ucraniano diz pretender "fortalecer ainda mais a parceria estratégica para benefício dos nossos países” e que Kiev espera "desenvolver a cooperação para a segurança e estabilidade da Europa".

Lula da Silva, Presidente do Brasil, também reagiu à vitória do Presidente turco, desejando "um bom mandato, de muito trabalho para o melhor do povo turco". Já dos Estados Unidos da América, Joe felicitou Erdogan pelo novo mandato de cinco anos, tal como Rishi Sunak. O primeiro-ministro do Reino Unido anunciou igualmente estar "ansioso para continuar a forte colaboração entre os países, desde o crescimento do comércio até o combate às ameaças à segurança como aliados da NATO".

Também a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, quis congratular o Presidente turco pela reeleição.

"Mar" vermelho inunda Istambul Ainda antes do fim da contagem dos votos, em Istambul, os apoiantes do reeleito Presidente do país saíram à rua para festejar, num mar vermelho de alusão à cor da bandeira do país.

