​Baleia "espia" russa aparece na Suécia

Uma baleia beluga, que terá sido treinada pela Marinha russa e foi notícia mundial em 2019, foi agora novamente avistada ao largo da Suécia.



A informação foi avançada esta segunda-feira pela OneWhale, organização que monitoriza baleias.

A beluga foi avistada no domingo em Hunnebostrand, na costa sudoeste da Suécia.

Sebastian Strand, biólogo marinho da OneWhale, disse à agência AFP que a baleia afastou-se “muito rapidamente do seu ambiente natural”, por razões desconhecidas.

"Pode ser que as hormonas o levem a encontrar uma companheira. Ou pode ser a solidão, já que as belugas são uma espécie muito social - pode ser que ele esteja à procura de outras baleias belugas", admite Sebastian Strand.

A baleia beluga foi notícia pela primeira em 2019, quando foi encontrada ao largo da Noruega, com um arnês à volta do corpo e um suporte para uma câmara GoPro, com uma etiqueta com uma referência a São Petersburgo, na Rússia.

Na altura, especialistas noruegueses admitiram a hipótese de a baleia ter sido treinada pela marinha da Rússia para operações especiais.

O animal foi descrito como sendo muito manso e parece habituado a conviver com seres humanos. Um pescador conseguiu retirar o arnês colocado à volta da baleia branca.