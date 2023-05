Turquia. Erdogan lidera as eleições com 90% dos votos contados

As duas agências que estão a noticiar os resultados indicam que o atual chefe de Estado vai à frente na contagem. A Anadolu (estatal e pró-regime) indica que Erdogan tem 52,61%, contra Kemal Kiliçdaroglu (47,39%). Já a Anka (pró-oposição) dá também uma vitória a Erdogan (50,80%) sobre Kemal Kiliçdaroglu (49,20%).

Recep Tayyip Erdogan, que conta com 20 anos no poder, está à frente na corrida presidencial, quando 90% dos votos já foram apurados, num ato eleitoral contestado pela oposição.

Na primeira volta das eleições presidenciais, Erdogan obteve 49,5% dos votos, quase cinco pontos à frente do seu adversário, Kiliçdaroglu.

As assembleias de voto encerraram às 17h00, menos duas horas em Lisboa.

A oposição turca denunciouu este domingo irregularidades na segunda volta das eleições presidenciais, como ataques físicos contra observadores eleitorais na região Sudoeste e votos falsos.

O partido social-democrata CHP reportou a existência de votos em nome de pessoas que não constam das listas, o registo de mortos como eleitores e a entrega de boletins pré-preenchidos.

Depois de a aliança em torno de Erdogan e liderada pelo Partido da Justiça e do Desenvolvimento (AKP) ter assegurado uma nova maioria absoluta no parlamento na primeira volta das eleições no passado dia 14 de maio, a estratégia dos dois rivais centrou-se na tentativa de assegurar os 5,2% de votos que na primeira volta contemplaram Sinan Ogan, terceiro candidato presidencial.

Kiliçdaroglu, líder do Partido Republicano do Povo (CHP, centro-esquerda e laico) desde 2010 e que se apresentou nas urnas como o candidato presidencial de uma coligação de seis partidos da oposição turca, protagonizou nas duas últimas semanas uma viragem à direita na tentativa de captar o voto ultranacionalista, para desagrado das forças mais à esquerda que o apoiam.

No início da semana, Ogan declarou publicamente o seu apoio a Erdogan, mas dois partidos nacionalistas que o apoiaram na campanha e integrados na Aliança Ancestral (ATA) optaram por apoiar Kiliçdaroglu e o seu discurso dirigido contra os 3,5 milhões de refugiados da guerra na Síria que começaram a ser acolhidos desde 2011 no território turco.

Erdogan, que antes da sua primeira eleição presidencial ocupou entre 2003 e 2014 o cargo de primeiro-ministro, também se confronta com um problema político após o seu AKP ter admitido na coligação eleitoral que lidera (Aliança Popular) o pequeno partido fundamentalista curdo Huda-Par, herdeiro de um grupo armado ultra-islamista da década de 1990 e que elegeu quatro deputados para o novo parlamento.

A Turquia tem cerca de 85 milhões de habitantes e mais de 61 milhões de eleitores inscritos.