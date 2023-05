Mais de 60% dos britânicos acredita que Brexit criou mais problemas do que resolveu

Uma clara maioria dos eleitores britânicos favorece atualmente relações mais próximas com a União Europeia (UE), indica uma sondagem divulgada este domingo, que marca uma viragem dramática da opinião pública no Reino Unido desde o Brexit.

Os dados mostram que, até nas localidades onde mais gente votou a favor da saída da UE no referendo de 2016, uma maioria dos eleitores acredita agora que o melhor rumo é a direção oposta, a de uma aproximação a Bruxelas.

Ao todo, 63% dos inquiridos acredita agora que o Brexit criou mais problemas do que resolveu, comparado com apenas 21% que consideram o oposto.

Mais de 100 mil eleitores participaram na sondagem da Focaldata, cujos resultados foram divulgados hoje pelo jornal The Guardian.

Encomendado pelo grupo Best for Britain, o inquérito de opinião surge acompanhado de uma análise detalhada das alterações de sentimento nos diferentes círculos eleitorais do Reino Unido, no que o jornal diz representar uma "leitura dececionante" para Rishi Sunak, atual primeiro-ministro e um dos defensores da retirada da UE como caminho para mais sucesso económico.

No geral, 53% dos eleitores quer que o Governo trabalhe no reforço das relações com a UE, contra apenas 14% favoráveis a um distanciamento do bloco comunitário.

Em Boston and Skegness (Lincolnshire), por exemplo, onde quase 75% dos eleitores votaram a favor do Brexit em 2016, 40% das pessoas defendem agora ligações mais próximas à UE, contra 19% que defendem um distanciamento ainda maior.

O método MRP seguido neste inquérito, destaca o The Guardian, é uma conceituada técnica estatística que combina dados de sondagens detalhadas com outras informações de fontes como o Censos e o Instituto Nacional de Estatísticas, para tornar os dados o mais fiáveis possível.

A sondagem surge dias depois de ter sido revelado, na semana passada, que a migração líquida para o Reino Unido atingiu um novo recorde de mais de 606 mil chegadas em 2022 – um aumento de 22% face ao máximo de 488 mil atingido no ano anterior –, isto apesar de os defensores do Brexit alegarem que a saída da UE ia permitir ao Reino Unido "recuperar o controlo" das suas fronteiras.

A questão migratória será um dos tópicos prioritários na agenda de Sunak e Emmanuel Macron, Presidente de França, num encontro que terá lugar na quinta-feira, na Moldávia.