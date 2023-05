Itália. Água verde fluorescente “inunda” o Grande Canal de Veneza

Até ao momento, as teorias apontam para que a estranha coloração tenha origem ou num protesto de ativistas climáticos, ou será resultado da acumulação de algas junto às margens dos canais.

A razão? Ainda é desconhecida. As autoridades locais estão a investigar a origem da água verde, depois de terem sido recolhidas e levadas amostras para análises.

Este domingo, a população e os milhares de turistas que visitam Veneza viram a água dos canais transformada num cenário pouco vulgar: uma cor verde fluorescente, que pintou as várias "estradas" da cidade.

A cor foi relatada por alguns moradores perto da Ponte Rialto, referiu o presidente da região de Veneza, Luca Zaia, através do Twitter. "O presidente da câmara de Veneza convocou uma reunião urgente com a polícia para investigar a origem do líquido", afirmou.