Eleições em Espanha. PP com maioria absoluta na cidade e região de Madrid

O Partido Popular (PP, direita), atualmente na oposição em Espanha, ganhou as eleições municipais e regionais deste domingo na cidade e na região de Madrid com maioria absoluta, segundo uma projeção divulgada pelas televisões públicas do país.

De acordo com o mesmo estudo, feito à boca das urnas, o PP foi também o partido mais votado nas regiões da Comunidade Valenciana e de Aragão, mas sem maioria absoluta, e para tirar estes dois governos regionais ao partido socialista (PSOE), dependeria de uma aliança pós-eleitoral com a extrema-direita do VOX.

No entanto, nos dois casos, a projeção não é conclusiva sobre se a maioria absoluta se conseguirá com pactos entre os partidos de direita ou entre os partidos de esquerda.

Além de Madrid, que o PP já governava, mas sem maioria absoluta, as televisões públicas divulgaram projeções para mais três regiões espanholas em que houve hoje eleições: Baleares, Castela La Mancha e Navarra, que são todas atualmente governadas pelo PSOE.

Segundo a projeção, o PSOE ganhou as regionais em Castela La Mancha com a possibilidade de manter a maioria absoluta que tem desde 2019.

Nas Baleares e em Navarra, mesmo não sendo o partido mais votado, o PSOE poderá manter-se à frente dos executivos regionais com a reedição das coligações atuais, embora, no segundo caso, dependendo, de novo, de uma abstenção do basco EH Bildu, a força política herdeira dos braços civis do grupo terrorista ETA que foram ilegalizados.

Quanto às municipais, a projeção das televisões públicas espanholas prevê uma maioria absoluta do PP na capital espanhola, que o partido já governa, apesar de não ter sido o partido mais votado nas eleições anteriores, em 2019, tendo o autarca José Luis Almeida ficado à frente da câmara na sequência de acordos com outras forças de direita.

Para a segunda cidade espanhola, Barcelona, a projeção divulgada às 20:00 locais (19:00 em Lisboa) revelou um possível empate entre a atual presidente da câmara, Ada Colau, do partido de esquerda BComú, e o candidato socialista, Jaume Collboni.