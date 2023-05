Contagem decorre mas Erdogan declara-se vencedor e líderes mundiais felicitam a vitória

Os votos estão a ser contabilizados na Turquia, onde este domingo está a ser disputado a segunda volta das eleições presidenciais e a vitória aponta para Recep Tayyip Erdogan, que segue à frente na contagem, com 52.12% dos votos, segundo a agência estatal Anadolu.

O rival Kemal Kiliçdaroglu avança atrás, com 47,88% das preferências, com quase todos os votos contados.

Erdogan assume-se assim, ainda antes dos votos totais contados, vitorioso. "A nossa nação confiou-nos a responsabilidade de governar o país pelos próximos cinco anos", disse Erdogan num discurso ao fim da tarde deste domingo, em Istambul.

“Se Deus quiser eu vou ser merecedor da vossa confiança, tal como tenho sido nos últimos 21 anos”, acrescentou.

Em Istambul, os apoiantes de Erdogan começaram a festejar ainda antes da chegada dos resultados finais, agitando bandeiras turcas ou do partido no poder e buzinando carros.

“O resultado destas eleições refletiu mais uma vez que ninguém pode ter a coragem de mudar as liberdades e o que está em jogo neste país”, afirmou o presidente turco, que garantiu não haver ninguém "que possa ameaçar a Turquia”.

Ainda antes dos resultados oficiais finais, vários líderes mundiais começam já a parabenizar o presidente turco pela vitórias nestas eleições.

Através do Twitter, o emir do Qatar desejou “sucesso no seu novo mandato e que alcance o que o fraterno povo turco aspira em termos de progresso e prosperidade”