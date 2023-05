Escassez de mão-de-obra vai aumentar se não houver "ações decisivas", diz diretor da OIT

O diretor-geral da Organização Internacional do Trabalho (OIT), Gilbert Houngbo, alertou este sábado que há atualmente "mais desigualdades, mais pobreza e mais pessoas a serem deixadas para trás" e defendeu que, "sem ações decisivas", a escassez de mão-de-obra irá aumentar.

Num discurso no Fórum Social do Porto, que está a decorrer no Pavilhão Rosa Mota, no Palácio de Cristal, Gilbert Houngbo salientou que os últimos 15 anos "têm sido marcados por múltiplas crises e várias transformações", referindo-se a mudanças "demográficas, ambientais, tecnológicas e financeiras".

"Enfrentámos conflitos persistentes e prolongados, a pandemia de covid-19 e a atual desaceleração económica séria. Por causa disso, vemos atualmente mais desigualdades, mais pobreza e mais pessoas a serem deixadas para trás", alertou.

De acordo com Houngbo, que citou um relatório desenvolvido pela OIT, o défice global de empregos - um indicador que calcula as pessoas que estão no desemprego, mas também as que querem trabalhar mas não estão ativamente à procura de emprego - situou-se, em 2022, em 473 milhões de pessoas.

"Espera-se que o emprego global cresça apenas 1% este ano, comparado com 2,3% em 2022. Sem ações decisivas, as lacunas [no mercado de trabalho] criadas nas crises precedentes não se vão fechar rapidamente e, pelo contrário, podem contribuir para uma maior escassez de mão-de-obra", advertiu.