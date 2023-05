Neuralink de Elon Musk vai testar implantes cerebrais em humanos

A Neuralink, uma das empresas do bilionário Elon Musk, anunciou esta semana que recebeu a aprovação das autoridades sanitárias dos Estados Unidos para testar implantes cerebrais em seres humanos .

A Neuralink concebe dispositivos para implantar no cérebro e comunicar com computadores diretamente através do pensamento.

O objetivo inicial é ajudar as pessoas paralisadas ou que sofrem de doenças neurológicas.

A 'start-up' pretende depois tornar estes implantes suficientemente seguros e fiáveis para serem utilizados e "equipar" os cérebros com capacidade informática.

Para Elon Musk, estes 'chips' deviam permitir à humanidade alcançar uma "simbiose com a inteligência artificial (IA)", de acordo com uma intervenção na conferência anual da empresa, em 2022.

O bilionário disse temer que os sistemas de IA possam ultrapassar os humanos e assumir o controlo.

Em março, fundou a X.AI, uma nova empresa especializada em IA, presumivelmente para rivalizar com a OpenAI, a empresa que concebeu o ChatGPT, um programa bem sucedido de IA capaz de interagir com humanos e produzir todo o tipo de textos a pedido.