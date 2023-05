Suécia autoriza pilotos ucranianos a treinarem com caças suecos

O Ministério da Defesa sueco confirmou esta quinta-feira que vai permitir que os pilotos da Força Aérea ucraniana treinem com os caças suecos 'JAS 39 Gripen', seguindo as pisadas de outras potências europeias aliadas de Kiev.

Segundo as autoridades suecas, o programa de formação dos pilotos ucranianos inclui pessoal militar previamente treinado na operação de aviões de combate.

Os pilotos ucranianos utilizarão simuladores de voo e poderão testar aviões de combate.

"Trata-se de uma formação de orientação", afirmou o ministro da Defesa sueco, Pal Jonson, que se deslocou hoje à Ucrânia, juntamente com o seu colega da Defesa Civil, Karl Oskar Bohlin.

Estocolmo concordou com o pedido de Kiev para que os aliados treinem pilotos ucranianos para pilotar caças ocidentais, mas aparentava estar longe de considerar a decisão pacífica, uma vez que não parece estar a favor do fornecimento de caças à Ucrânia.

"Os aviões que a Suécia possui são necessários para a nossa própria defesa nacional. De momento, não é apropriado emprestar qualquer avião à Ucrânia", afirmou Jonson, citado pela emissora nacional sueca SVT.

Os dois ministros suecos deslocaram-se hoje a Kiev, onde se reuniram com as autoridades locais, tendo previsto também visitar as tropas do exército ucraniano que já estão a utilizar o armamento fornecido por Estocolmo.

Por seu lado, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, confirmou ter analisado com Jonson questões "prioritárias" para Kiev, como o abastecimento de caças, a situação na frente de combate, a necessidade de armas e uma fórmula para a paz e segurança.

A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada a 24 de fevereiro do ano passado, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Desconhece-se o número exato de baixas civis e militares, mas diversas fontes, incluindo a ONU, têm alertado que será elevado.