Alemanha entrou mesmo em recessão. PIB caiu 0,3%

A Alemanha entrou em receção técnica no primeiro trimestre de 2023, após a segunda contração consecutiva do seu Produto Interno Bruto (PIB), num contexto de quebras na indústria, inflação e taxas de juro elevadas.

De acordo com o The Guardian, que cita dados divulgados esta quinta-feira pela agência federal de estatística alemã (Destatis), o PIB da principal economia europeia caiu 0,3% entre janeiro e março face aos três meses anteriores, depois de ter contraído 0,5% entre outubro e dezembro.

Em termos homólogos, o indicador contraiu 0,5% nos primeiros três meses deste ano.

Estimativas iniciais divulgadas em abril sugeriam que a Alemanha tinha evitado por pouco uma recessão, apenas estagnando com um crescimento de 0%.

“Foram necessárias algumas revisões estatísticas, mas, no final das contas, a economia alemã realmente fez neste inverno o que já temíamos desde o verão passado: caiu em recessão técnica”, disse Carsten Brzeski, do banco holandês ING, citado pelo jornal.

Segundo a agência federal de estatística alemã, apesar do investimento do setor privado e da construção terem crescido no início do ano, não foram suficientes para evitar as quebras na economia que se deveram em grande à quebra do consumo privado (-1,2%) e do consumo público (-4,9%).