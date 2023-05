Observadores da CPLP aprovam eleições em Timor-Leste

Observadores dos órgãos de gestão eleitoral da CPLP consideraram que as eleições de Timor-Leste cumpriram os padrões e requisitos internacionais e respeitaram as leis em vigor no país, sendo transparentes e íntegras.

Os observadores verificaram que "todo o processo de votação, nas condições concretas observadas, revelou-se confiável e credível, não suscitando reclamações suscetíveis de colocarem em causa a transparência e a integridade do processo eleitoral", disse a vice-presidente da Comissão Nacional de Eleições (CNE) de Cabo Verde e responsável da missão, Cristina Lei.

Uma delegação de 13 observadores da Rede dos Órgãos Jurisdicionais e de Administração Eleitoral da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (ROAJE-CPLP) acompanhou deste 17 de maio a reta final da campanha e o processo eleitoral.

Portugal esteve representado na delegação pelo presidente da Comissão Nacional de Eleições (CNE), José Vítor Soreto de Barros.

"A missão da ROAJE-CPLP felicita o povo timorense e em especial todos os eleitores, pela forma cívica e ordeira como exerceram, de forma democrática e livre, o seu direito de voto, felicitação extensível às autoridades e instituições com intervenção nos mais diferentes níveis no processo eleitoral", afirmou.

Cristina Leite falava numa conferência de imprensa, numa declaração preliminar da missão e quando está praticamente concluída a contagem dos votos, com a vitória do Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT) de Xanana Gusmão, com mais de 41,5% dos votos, à frente da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin), com 25,84%.

A responsável da missão disse que nos locais visitados, os observadores registaram "bastante afluência dos eleitores", que puderam exercer o direito de voto "num ambiente livre e democrático".

Durante a estada em Timor-Leste, a delegação reuniu-se com o presidente timorense, José Ramos-Horta, com os órgãos eleitorais e com algumas das forças políticas concorrentes.

Os observadores acompanharam a votação em seis municípios, Dili, Aileu, Baucau, Ermera, Liquiçá e Manatuto, tendo observado mais de 50 assembleias de voto.