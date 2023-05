EUA. Camião choca contra barreiras de segurança da Casa Branca

Esta segunda-feira à noite, um camião chocou contra as barreiras de segurança na Praça Lafayette, nas imediações da Casa Branca, em Washington D.C.

De acordo com a agência Reuters, que cita um porta-voz dos Serviços Secretos dos EUA, "não houve quaisquer feridos entre o pessoal dos Serviços Secretos ou da Casa Branca".

"O motivo e os contornos do incidente ainda estão sob investigação", mas as conclusões preliminares apontam para que o condutor tenha atingido as barreiras "intencionalmente", diz Anthony Guglielmi, através de uma publicação no Twitter.