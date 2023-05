DeSantis vai anunciar candidatura contra Trump

O governador da Flórida, Ron DeSantis, vai anunciar a candidatura presidencial durante um evento no Twitter, com Elon Musk, avança a imprensa norte-americana.



O anúncio de que Ron DeSantis vai entrar na corrida às primárias do Partido Republicano vai acontecer esta quarta-feira.

O governador da Flórida avança contra o ex-presidente Donald Trump.

Elon Musk tem uma conversa marcada com DeSantis para as 22h00, no Twitter Spaces.



O patrão do Twitter partilhou uma publicação da Fox News, a anunciar a entrevista com Ron DeSantis.

As eleições presidenciais nos Estados Unidos estão marcadas para 5 de novembro de 2024.