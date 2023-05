"Grande desastre". ​Pelo menos 20 crianças morrem em incêndio numa escola na Guiana

Pelo menos 20 crianças morreram num incêndio no dormitório de uma escola secundária em Mahdia, cidade no centro da Guiana, de acordo com fonte oficial.



"Este é um grande desastre. É horrível, é doloroso", declarou esta segunda-feira de madrugada o Presidente da Guiana, Irfaan Ali, um pequeno país, antiga colónia britânica, localizado no nordeste da América do Sul, sem adiantar o número exato de mortos ou feridos.

Uma fonte das autoridades disse à agência de notícias AFP, que há "muitos mortos e feridos".

De acordo com a imprensa do país, o incêndio deflagrou no domingo à noite, sem que até agora sejam conhecidas as causas.