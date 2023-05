Nova Iorque está a afundar e a culpa é dos arranha-céus

A cidade de Nova Iorque está a afundar-se, em parte devido ao peso dos seus edifícios gigantes, agravando a ameaça de inundação que a subida do mar representa para a metrópole, segundo uma nova investigação, segundo noticia o britânico Guardian.

Em média, a cidade está a afundar cerca de 1 a 2 mm por ano, mas algumas áreas de Nova Iorque apresentam o dobro desta taxa, de acordo com os investigadores. Esta tendência está a ser agravada pelo grande volume de infraestruturas da cidade. Segundo os investigadores, as estruturas da cidade, que incluem o famoso Empire State Building e o Chrysler Building, pesam o equivale a, aproximadamente, 140 milhões de elefantes. Todo este peso está a exercer pressão sobre os diferentes materiais que se encontram no solo da cidade.

Esta situação agrava ainda mais o impacto da subida do nível do mar, que está a acelerar cerca do dobro da média global - devido ao derretimento dos glaciares. A linha de água que banha Nova Iorque subiu cerca de 22 centímetros desde 1950 e as inundações provocadas por tempestades podem ser até quatro vezes mais frequentes até ao final do século, devido à combinação da subida do nível do mar e do aumento de incidência de furacões - devido às alterações climáticas.



Na revista Earth's Future, os investigadores alertaram que "uma população concentrada de 8,4 milhões de pessoas enfrenta diferentes graus de perigo de cheias na cidade de Nova Iorque".

Os autores do estudo referiram ainda que os riscos enfrentados na cidade de Nova Iorque serão partilhados por muitas cidades costeiras de todo o mundo, devido ao agravamento da crise climática.