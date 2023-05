Itália. Mais de 36.000 pessoas desalojadas pelas inundações na região norte

Mais de 36.000 pessoas foram desalojadas devido às inundações no nordeste de Itália, anunciou este sábado a região de Emilia-Romana, enquanto as águas engoliam mais casas e as aldeias ficavam isoladas devido a novos deslizamentos de terras.

As violentas tempestades naquela região do norte de Itália mataram 14 pessoas e transformaram as ruas das cidades em rios.

Como as chuvas não abrandam, as autoridades regionais prolongaram o alerta vermelho até domingo.

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, anunciou este sábado que deixaria a cimeira do G7, em Hiroshima, no Japão, mais cedo para regressar a Itália e lidar com esta crise provocada pelas inundações.

"Francamente, não posso ficar longe de Itália numa altura tão complicada", afirmou Meloni numa conferência de imprensa, agradecendo às 5.000 pessoas - entre equipas de salvamento e voluntários - que estão a ajudar as pessoas afetadas pelas cheias.

A primeira-ministra italiana agradeceu igualmente aos seus homólogos do G7 pela sua oferta de ajuda.

Espera-se que Meloni visite as áreas mais afetadas pelas inundações já neste domingo.