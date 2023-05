Guerra na Ucrânia. Zelensky reúne-se com líderes mundiais no Japão

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, também deixou claro o seu apoio ao "diálogo e à diplomacia para encontrar um caminho a seguir", lê-se na conta oficial do seu gabinete no Twitter.

A visita do líder ucraniano ao Japão acontece depois do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, dizer aos líderes do G7, na sexta-feira, que Washington apoia a "iniciativa conjunta para treinar pilotos ucranianos em caças de quarta geração, incluindo os F-16", enquanto Kiev procura aumentar o seu poder aéreo contra a Rússia.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, foi recebido em Hiroshima, este sábado, para participar da cimeira do Grupo dos Sete (G7), onde teve reuniões bilaterais consecutivas com líderes mundiais.

Zelenskiy disse num post na rede social Telegram que transmitiu as necessidades humanitárias da Ucrânia, informou Modi sobre a fórmula de paz ucraniana e "convidou a Índia a se juntar à sua implementação".

A cimeira do G7 deve dar ao líder ucraniano uma hipóteses de conseguir apoio das democracias mais ricas do mundo e de sondar os líderes do "Sul Global" com laços antigos com a Rússia.

A presença de Zelenskiy em Hiroshima, a primeira cidade a sofrer um ataque nuclear, também colocou em relevo as preocupações ocidentais sobre a ameaça nuclear apresentada por Moscovo.

Os líderes do G7 - Estados Unidos, Japão, Alemanha, Grã-Bretanha, França, Itália e Canadá - estão a enfrentar os desafios impostos pela invasão russa da Ucrânia e as tensões com a China, principalmente sobre segurança económica e Taiwan, a ilha autogovernada que Pequim afirma como território próprio.

No início do encontro, os sete países anunciaram um novo pacote de sanções contra a Rússia para tentar diminuir a capacidade de Moscovo de financiar a guerra contra a Ucrânia.

Desconhece-se o número de mortos e feridos desde o início da guerra, mas diversas fontes, incluindo a ONU, têm admitido que será elevado.