Um avião F-18 da Força Aérea e Espacial espanhola despenhou-se, este sábado, na Base Aérea de Saragoça, durante um voo de exibição.

Segundo o El País, o piloto conseguiu manobrar a sua expulsão do cockpit antes do acidente, tendo sido transferido para um hospital de Saragoça com ferimentos nas pernas.