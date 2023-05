Biden diz estar impaciente para se encontrar com Zelensky

O Presidente dos EUA está impaciente para se encontrar com o homólogo ucraniano na reunião do G7 no Japão, disse fonte da Casa Branca, após ter aberto a possibilidade da futura entrega de aviões de combate a Kiev.

Um alto responsável da presidência norte-americana precisou este sábado que a reunião bilateral entre Joe Biden e Volodymyr Zelensky está prevista para domingo às 14h00 locais (05h00 em Lisboa).

O Presidente norte-americano "vai continuar a recordar o apoio firme e determinado dos Estados Unidos à Ucrânia", acrescentou o mesmo responsável citado pela agência noticiosa AFP e que se exprimiu sob anonimato.

Biden está "impaciente de ter a oportunidade de voltar a contactar pessoalmente com Zelensky, declarou Jack Sullivan, o seu conselheiro de segurança nacional.

Desde a sua chegada surpresa este sábado à cimeira do G7 em Hiroshima (oeste do Japão), Zelensky manteve reuniões bilaterais com o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak, o Presidente francês Emmanuel Macron ou o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi.